Koungheul : Les Douanes saisissent près d'une tonne de faux médicaments

Les forces douanières ont porté un coup significatif aux réseaux de trafiquants de produits pharmaceutiques illicites dans le centre du pays. La Brigade mobile des Douanes de Koungheul, rattachée à la Subdivision de Kaffrine (Direction régionale du Centre), a intercepté près d'une tonne de faux médicaments lors d'une opération d'envergure menée dans la nuit du 25 au 26 mars 2026.





Le succès de cette mission repose sur une exploitation rigoureuse du renseignement, ayant permis aux agents de verrouiller les axes stratégiques de Dimiskha-Missirah et de Koucoto-Mbaye-Mbaye. À l'issue d'une traque minutieuse, deux véhicules transportant des cargaisons illégales ont été immobilisés. Le déchargement a révélé une diversité alarmante de produits : antalgiques, antibiotiques, anti-inflammatoires, aphrodisiaques, ainsi que des produits vétérinaires, totalisant un poids de 916 kilogrammes.





La valeur marchande de cette saisie a été estimée à plus de 118 millions de francs CFA. Pour garantir une expertise précise de la cargaison, les douaniers ont sollicité l'appui technique du Dr Mamadou Tounkara, pharmacien à Koungheul et membre du Syndicat des Pharmaciens privés du Sénégal. Cette collaboration souligne l'importance des synergies entre les forces de sécurité et le corps médical pour endiguer la prolifération de produits dangereux pour la santé publique.





Cette opération s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la criminalité pharmaceutique, un fléau qui menace gravement la sécurité sanitaire des populations. Le trafic de faux médicaments, souvent acheminés par des réseaux transfrontaliers, constitue une priorité pour la Direction générale des Douanes. Le matériel saisi a été mis sous scellés, et une enquête a été ouverte pour identifier les commanditaires et les réseaux logistiques impliqués dans ce trafic. Les autorités rappellent que la vente de médicaments hors des circuits officiels expose les contrevenants à des sanctions pénales lourdes, en plus de mettre en péril la vie des consommateurs.



MS/NDARINFO



