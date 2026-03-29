Affaire Mamadou Gueye : Ce que la gendarmerie reproche à l'ex-Directeur des Domaines

L'ancien Directeur des Domaines, Mamadou Gueye, est au cœur d'une procédure judiciaire majeure menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar. Interpellé récemment, l'ex-haut fonctionnaire fait face à des accusations graves liées à sa gestion passée, notamment des faits présumés de spéculation foncière, de détournement de deniers publics et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique. Cette affaire, qui suscite un vif intérêt public, met en lumière des griefs portant sur l'attribution litigieuse de plusieurs hectares de terres dans des zones stratégiques de la banlieue dakaroise.





Les enquêteurs de la gendarmerie s'intéressent particulièrement à un mécanisme de morcellement de terrains qui aurait profité à des promoteurs privés au détriment de réserves foncières de l'État. Selon des sources proches du dossier, des documents administratifs auraient été manipulés pour régulariser des occupations illégales. Mamadou Gueye est également interrogé sur des flux financiers suspects identifiés lors des investigations préliminaires, lesquels pourraient être liés à des commissions occultes perçues en échange de facilitations administratives.





Devant les enquêteurs, l'ancien Directeur des Domaines a tenté de justifier ses décisions en invoquant des procédures de régularisation conformes aux textes en vigueur au moment des faits. Cependant, la confrontation avec certains témoignages de victimes de spoliations foncières et l'examen de registres domaniaux ont révélé des incohérences structurelles. La Brigade de Recherches de Keur Massar cherche désormais à identifier d'éventuels complices au sein de la chaîne administrative et du cadastre, suspectant l'existence d'un réseau organisé.





Placé en garde à vue, Mamadou Gueye attend d'être présenté devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Cette affaire s'inscrit dans une dynamique nationale de reddition de comptes et de lutte contre l'impunité dans le secteur très sensible du foncier. Les autorités rappellent que la protection du domaine public national constitue une priorité absolue pour garantir la stabilité sociale et la transparence administrative.





MS/NDARINFO



