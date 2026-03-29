Recrutement massif : 2 500 recrutements annoncés et plus de 1 100 agents de santé en fin de contrat intégrés

Le gouvernement du Sénégal a franchi une étape décisive dans la modernisation de son système de santé avec la mobilisation d’une enveloppe financière de 60 milliards de FCFA. Cette annonce majeure, officialisée ce dimanche, s'accompagne d'un plan social d'envergure prévoyant le recrutement de 2 500 nouveaux professionnels de santé et l'intégration déjà effective de plus de 1 100 agents contractuels dans la fonction publique. Ces mesures visent à combler le déficit en ressources humaines et à améliorer la qualité de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national.





La mobilisation des 60 milliards de FCFA est destinée à la réhabilitation des infrastructures hospitalières, à l'acquisition d'équipements de dernière génération et au renforcement de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a précisé que ce financement permettra également de soutenir le déploiement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) dans les zones rurales les plus reculées. L'objectif affiché est de réduire les disparités régionales et de garantir un accès équitable aux soins spécialisés pour tous les citoyens.





Sur le volet social, le recrutement annoncé de 2 500 agents concerne divers corps de métiers, notamment des médecins spécialistes, des infirmiers d'État, des sages-femmes et du personnel administratif. Parallèlement, l'intégration de 1 100 agents, qui servaient jusqu'ici sous des contrats précaires, marque une volonté de stabiliser le climat social au sein des structures sanitaires. « Cette régularisation est une reconnaissance de l'engagement des travailleurs de la santé qui sont en première ligne », a souligné une source officielle, ajoutant que ces mesures répondent aux doléances de longue date des syndicats du secteur.





Ces réformes structurelles s'inscrivent dans une stratégie globale de souveraineté sanitaire. En renforçant les effectifs et les capacités techniques des hôpitaux de référence, l'État ambitionne de réduire les évacuations sanitaires vers l'étranger et de positionner le Sénégal comme un hub médical régional. Le suivi de l'exécution de ces fonds et du processus de recrutement sera assuré par une commission interministérielle afin de garantir la transparence et l'efficacité de ces investissements massifs au profit des populations.



MS/NDARINFO



