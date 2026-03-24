Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé ce mardi 24 mars 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le lancement officiel des projets structurants du « New Deal technologique ». Devant les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers internationaux (Union européenne, coopération allemande, JICA), le chef du gouvernement a insisté sur l'impératif d'une gouvernance cohérente, coordonnée et souveraine pour réussir la transformation numérique de l'administration sénégalaise.



Mettant en garde contre le fonctionnement en silos des ministères — source de surcoûts et de lourdeurs bureaucratiques —, Ousmane Sonko a présenté le futur guichet unique du citoyen comme la pièce maîtresse de cette réforme de dématérialisation. Grâce à cette interface centralisée et mobile, les usagers pourront obtenir leurs documents administratifs à distance (comme le casier judiciaire), sans avoir à se déplacer physiquement.





Cette ambition de modernisation s'accompagne d'un renforcement massif des infrastructures techniques. Le Premier ministre a ainsi annoncé une augmentation spectaculaire de la bande passante nationale (passant de 600 Mbps à 200 Gbps) et le déploiement de solutions cloud souveraines sécurisées au sein des centres de données nationaux pour garantir que les données sensibles de l'État restent hébergées sur le territoire national.



Pour l'inclusion sociale et territoriale, un programme de connectivité universelle est activement déployé pour offrir un accès Internet gratuit à plus d'un million de citoyens vivant dans les zones rurales enclavées (zones blanches). Enfin, réitérant sa confiance au secteur privé local, Ousmane Sonko a réaffirmé le soutien du gouvernement à l'entrepreneuriat des jeunes à travers le « Startup Act », érigeant le New Deal technologique en un engagement global pour un Sénégal numérique, souverain et inclusif.





MS/NDARINFO



