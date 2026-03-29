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Guerre Iran-USA : Téhéran menace de « brûler vifs » les Marines en cas d'invasion

Dimanche 29 Mars 2026 - 17:36

Guerre Iran-USA : Téhéran menace de « brûler vifs » les Marines en cas d'invasion

 Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a menacé ce dimanche d'infliger un châtiment définitif aux troupes américaines en cas d'invasion terrestre, affirmant que les forces de Téhéran « attendaient » l'arrivée des Marines pour les « incendier ». Cette déclaration belliqueuse survient alors que quelque 2 500 Marines américains spécialisés dans les opérations amphibies ont été déployés au Moyen-Orient, renforçant les craintes d'une escalade majeure dans une guerre qui dure depuis maintenant un mois.
 

Parallèlement à ces menaces, une médiation diplomatique de haut niveau s'est ouverte au Pakistan. Les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, de Turquie et d'Égypte se sont réunis à Islamabad pour tenter d'établir un dialogue direct entre Téhéran et Washington. L'objectif de cette rencontre, à laquelle ne participent ni les États-Unis ni Israël, est de transformer les échanges indirects actuels en pourparlers de paix concrets. Le ministre égyptien, Badr Abdelatty, a souligné l'urgence de briser le cycle de la coercition pour mettre fin aux hostilités qui ont déjà coûté la vie à plus de 3 000 personnes.
 

Sur le front régional, la situation demeure extrêmement précaire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé une extension de l'offensive au Liban, ciblant le Hezbollah pour renforcer la « zone de sécurité » dans le sud du pays. Cette extension du conflit menace davantage l'approvisionnement mondial en énergie et en engrais, alors que l'Iran maintient une pression constante sur le détroit stratégique d'Ormuz. Téhéran a néanmoins envoyé un signal de détente relatif en autorisant le passage de 20 navires pakistanais supplémentaires, conditionnant une ouverture plus large à l'arrêt de la « coercition américaine ».
 

Les autorités iraniennes ont officiellement rejeté le cadre de paix en 15 points proposé par Washington, lui opposant une contre-proposition en cinq points. Téhéran exige notamment un cessez-le-feu sur les assassinats ciblés de ses responsables, des réparations de guerre et la reconnaissance de sa souveraineté totale sur le détroit d'Ormuz. De leur côté, les pays du Golfe, par la voix du conseiller émirati Anwar Gargash, réclament des garanties de sécurité strictes et des compensations pour les frappes contre les infrastructures civiles, qualifiant le gouvernement iranien de menace principale pour la stabilité de la région.
 

MS/NDARINFO
 


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