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Saint-Louis : Un homme dans le coma après une bagarre sanglante à Cité Vauvert

Dimanche 29 Mars 2026 - 20:38

Saint-Louis : Un homme dans le coma après une bagarre sanglante à Cité Vauvert

Un homme a été admis dans un état critique au service de réanimation de l'hôpital régional de Saint-Louis, vendredi 27 mars 2026, après une violente altercation survenue à la sortie d'un établissement de nuit du quartier Cité Vauvert. La victime, identifiée par ses initiales M. T., a été retrouvée dans un coma profond suite à un traumatisme crânien sévère. Les sapeurs-pompiers, alertés vers 9 heures, ont procédé à son évacuation d'urgence alors que son pronostic vital était engagé.
 

Le suspect, A. S., un maçon âgé de 33 ans domicilié au quartier Ngallèle, a été interpellé quelques minutes après les faits par les éléments du commissariat central de Saint-Louis. Placé en garde à vue, il est poursuivi pour tentative de meurtre. Devant les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir porté le coup fatal, tout en plaidant la thèse de la légitime défense. Selon ses déclarations, une première dispute aurait éclaté à la sortie du bar « Chez l'Américain », nécessitant l'intervention de témoins pour séparer les deux protagonistes.
 

Le suspect affirme que, suite à cet incident, M. T. l'aurait poursuivi et agressé à l'aide d'une brique, le blessant notamment à l'index de la main droite. En représailles, A. S. indique avoir ramassé ce même projectile pour asséner un coup violent à la tête de son antagoniste. Ce dernier s'est effondré instantanément, sombrant dans l'inconscience. La brique utilisée lors de l'altercation a été saisie par les forces de l'ordre pour les besoins de l'expertise médico-légale.
 

Le dossier est désormais entre les mains du procureur de la République, B. Thiam, qui supervise l'enquête.

MS/NDARINFO
 


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