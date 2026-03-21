Fin de cavale à Grand-Yoff : Un multirécidiviste tombe pour vol de moto à main armée

Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, le 19 mars 2026, à l’interpellation d’un multirécidiviste activement recherché pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec usage d’arme blanche et de moyens roulants.



L’enquête fait suite à une agression survenue dans la nuit du 28 février au 1er mars, où la victime, circulant à moto sur l’autoroute à hauteur de l’école Mariama Niass, avait été interceptée et contrainte d’abandonner son engin sous la menace d’un coupe-coupe.





Le suspect, déjà déféré à plusieurs reprises entre 2024 et 2025 pour des faits similaires, a reconnu les faits lors de son audition. Le mode opératoire consistait à remorquer le véhicule volé entre deux motocyclettes pour le transporter vers le secteur de Colobane.



Placé en garde à vue, l’individu est actuellement interrogé afin de permettre aux enquêteurs d’identifier et de procéder à l'arrestation de son acolyte, toujours en fuite.





MS/NDARINFO



