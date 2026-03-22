Course-poursuite à Sédhiou : La BRS intercepte 80 kilos de chanvre indien à Niadième

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Sédhiou a réalisé une importante saisie de 80 kilos de chanvre indien ce samedi 21 mars 2026. L’opération s'est déroulée vers 3 heures du matin à Niadième, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Marsassoum. Une motocyclette de marque TVS servant au transport de la drogue a également été immobilisée.





Le conducteur du deux-roues, qui roulait à vive allure avec une cargaison suspecte, a refusé d'obtempérer aux sommations d'usage des forces de l'ordre.



Face à la riposte des agents de la BRS, le trafiquant a été contraint de faire demi-tour avant d'abandonner son véhicule et sa marchandise pour se fondre dans la brousse en profitant de l'obscurité. La fouille des six sacs abandonnés a révélé 80 blocs de chanvre indien d'un kilo chacun. La drogue et la moto ont été mises sous scellés et les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller le fugitif.





MS/NDARINFO



