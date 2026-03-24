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Écoles coraniques : Moustapha Guirassy lance les préparatifs des Assises nationales des Daara

Mardi 24 Mars 2026 - 18:54

Écoles coraniques : Moustapha Guirassy lance les préparatifs des Assises nationales des Daara

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a reçu en audience ce lundi 23 mars 2026 la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs intenses des Assises nationales des Daara, prévues les 29 et 30 mars, qui seront immédiatement suivies de la Journée nationale des Daara le 31 mars 2026.

L'objectif de ce calendrier soutenu est de marquer une étape décisive dans la modernisation de ces établissements qui constituent un pilier millénaire de l’identité éducative et spirituelle du Sénégal.
 

Le ministre a salué l'engagement des acteurs du secteur et leur esprit de dialogue, qualifiant les prochaines Assises d'initiative inédite pour l'intégration harmonieuse des écoles coraniques dans le système éducatif national. Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités des Daara et leur place stratégique au sein d'un modèle scolaire sénégalais plus inclusif.

Cette audience a permis de consolider le partenariat entre l'État et la Fédération nationale, avec la volonté commune d'édifier un système équitable, ancré dans les valeurs nationales. Derrière ces journées de réflexion, le gouvernement réaffirme son ambition de transformer ces structures d’enseignement traditionnelles en leviers de développement éducatif et culturel pour le pays.
 

MS/NDARINFO
 


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