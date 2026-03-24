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Affaire Pape Cheikh Diallo : Un journaliste de 7TV arrêté par la gendarmerie

Mardi 24 Mars 2026 - 18:45

Affaire Pape Cheikh Diallo : Un journaliste de 7TV arrêté par la gendarmerie
La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à sa 47e interpellation dans le cadre d'un vaste dossier judiciaire lié au démantèlement d'un réseau de mœurs. Il s'agit de Kadior Cissé, journaliste officiant à la télévision privée 7TV.

Selon des sources policières, l'arrestation fait suite à l'exploitation technique du téléphone portable d'un autre mis en cause, Ibrahima Magib Seck, avec qui le journaliste entretenait des liens étroits.

Les éléments compromettants tirés de l'historique de l'appareil ont permis aux enquêteurs de remonter la piste du professionnel des médias, note Seneweb. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a été immédiatement informé des développements de l'enquête par les officiers de police judiciaire.

MS
 

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