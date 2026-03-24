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Nécrologie : La grande famille des Douanes rend hommage à Thierno Mamadou Ba

Mardi 24 Mars 2026 - 19:47

Nécrologie : La grande famille des Douanes rend hommage à Thierno Mamadou Ba

L'Administration des Douanes sénégalaises a rendu un vibrant hommage à l'Agent de Constatation principal de Classe exceptionnelle, Thierno Mamadou Ba, lors de la levée du corps organisée ce lundi 23 mars 2026 à l’Hôpital Principal de Dakar. Parents, collègues et alliés se sont réunis en masse pour saluer la mémoire du défunt avant son transfert vers sa dernière demeure.
 

Pour marquer la reconnaissance de l'institution, une forte délégation de la Direction Générale des Douanes (DGD) a assisté à l'événement. Elle était conduite par le Directeur des Opérations douanières, Ousmane Kane, représentant le Directeur général, et accompagné de plusieurs membres du Comité de Direction.

L’oraison funèbre a été prononcée avec émotion par le Directeur des Ressources humaines, Pape Djigdjam Diop, avant que le représentant de la famille, le Pr Mame Serigne Abdou Ba, ne prenne la parole pour remercier chaleureusement la douane pour son assistance constante durant cette douloureuse épreuve. Le cortège funèbre, fortement escorté par les soldats de l'économie, s'est ensuite dirigé vers Pir-Gourèye où Thierno Mamadou Ba repose désormais auprès des siens.
 

MS/NDARINFO
 




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