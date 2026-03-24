Transparence minière : Le Sénégal décroche le score mondial de 89/100 à l'ITIE

Le Sénégal a obtenu le score de 89 sur 100 à l'issue de son troisième processus de validation de la Norme ITIE 2023 (Initiative pour la transparence dans les industries extractives), confortant ainsi son leadership mondial en matière de transparence des ressources naturelles. Animant un point de presse ce mardi 24 mars 2026, le Secrétaire Permanent du Comité national ITIE-Sénégal, Taddée Adiouma Seck, s'est félicité de cette mention « Très bon » qui atteste d'une gouvernance inclusive et satisfaisante du secteur extractif.



Dans le détail des composantes évaluées, le pays obtient d'excellentes notes pour le « résultat et l'impact de la mise en œuvre » (92,5 sur 100), l'« engagement des parties prenantes » (87,5 sur 100) et la « transparence » globale (81 sur 100).





Toutefois, le rapport pointe du doigt une faiblesse structurelle majeure concernant les transferts infranationaux de la rente minière vers les collectivités locales (noté 50 sur 100). Bien que le Sénégal dispose d'outils législatifs dédiés (Fonds de péréquation et d'appui, Fonds d'appui au développement local), ces mécanismes redistributifs peinent à se concrétiser sur le terrain depuis plus d'une décennie. À titre d'illustration, le Fonds de péréquation n'a connu qu'un seul transfert effectif d'argent en 2020.



Le Président du comité national de l’ITIE Sénégal, Thialy Faye, a salué cette performance globale remarquable tout en rappelant avec lucidité que ce score de 89 sur 100 n'est pas une finalité, mais une base de travail pour parfaire la redistribution équitable des richesses minières aux populations locales du pays.





MS/NDARINFO



