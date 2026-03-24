Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Transparence minière : Le Sénégal décroche le score mondial de 89/100 à l'ITIE

Mardi 24 Mars 2026 - 20:29

Transparence minière : Le Sénégal décroche le score mondial de 89/100 à l'ITIE

Le Sénégal a obtenu le score de 89 sur 100 à l'issue de son troisième processus de validation de la Norme ITIE 2023 (Initiative pour la transparence dans les industries extractives), confortant ainsi son leadership mondial en matière de transparence des ressources naturelles. Animant un point de presse ce mardi 24 mars 2026, le Secrétaire Permanent du Comité national ITIE-Sénégal, Taddée Adiouma Seck, s'est félicité de cette mention « Très bon » qui atteste d'une gouvernance inclusive et satisfaisante du secteur extractif.

Dans le détail des composantes évaluées, le pays obtient d'excellentes notes pour le « résultat et l'impact de la mise en œuvre » (92,5 sur 100), l'« engagement des parties prenantes » (87,5 sur 100) et la « transparence » globale (81 sur 100).
 

Toutefois, le rapport pointe du doigt une faiblesse structurelle majeure concernant les transferts infranationaux de la rente minière vers les collectivités locales (noté 50 sur 100). Bien que le Sénégal dispose d'outils législatifs dédiés (Fonds de péréquation et d'appui, Fonds d'appui au développement local), ces mécanismes redistributifs peinent à se concrétiser sur le terrain depuis plus d'une décennie. À titre d'illustration, le Fonds de péréquation n'a connu qu'un seul transfert effectif d'argent en 2020.

Le Président du comité national de l’ITIE Sénégal, Thialy Faye, a salué cette performance globale remarquable tout en rappelant avec lucidité que ce score de 89 sur 100 n'est pas une finalité, mais une base de travail pour parfaire la redistribution équitable des richesses minières aux populations locales du pays.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

18/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Transparence minière : Le Sénégal décroche le score mondial de 89/100 à l'ITIE

24/03/2026

Nécrologie : La grande famille des Douanes rend hommage à Thierno Mamadou Ba

24/03/2026

Dette du Sénégal : Le gouvernement dément fermement les accusations du Financial Times

24/03/2026

Écoles coraniques : Moustapha Guirassy lance les préparatifs des Assises nationales des Daara

24/03/2026

Dénonciation anonyme : Quatre individus surpris en flagrant délit d'actes contre-nature

24/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : Un journaliste de 7TV arrêté par la gendarmerie

24/03/2026