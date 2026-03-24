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Dénonciation anonyme : Quatre individus surpris en flagrant délit d'actes contre-nature

Mardi 24 Mars 2026 - 18:48

Dénonciation anonyme : Quatre individus surpris en flagrant délit d'actes contre-nature

Quelques jours après l'arrestation de 46 individus par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar, la Brigade Territoriale de la même localité vient à son tour de démanteler un nouveau réseau de mœurs présumé. Quatre suspects ont été interpellés et placés en garde à vue à la cité Pénitence sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.
 

Tout est parti de la dénonciation précise d'un riverain signalant aux enquêteurs des mouvements suspects et des rassemblements nocturnes fréquents dans la chambre d'un de ses colocataires.

Munis de ce renseignement opérationnel, les gendarmes ont organisé une descente inopinée dans la maison cible. Sur place, les forces de l'ordre ont surpris quatre individus réunis. La perquisition immédiate des lieux a permis de saisir du chanvre indien, du lubrifiant, de l'huile et des baumes à lèvres. L'exploitation technique des téléphones portables des mis en cause a révélé des messages électroniques confirmant des pratiques prohibées par la législation sénégalaise.

Confrontés aux preuves matérielles et numériques concordantes, les quatre prévenus sont passés aux aveux. Il s'agit de deux étudiants (S.M. Guèye et C.T. Anne) ainsi que de deux commerçants (P.O. Ndiaye et B. Sow). Visés par un lourd réquisitoire du parquetier Saliou Dicko, ils séjournent actuellement au violon de la gendarmerie pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, détention de chanvre indien et transmission volontaire du VIH.
 

MS/NDARINFO
 


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