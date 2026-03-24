Dette du Sénégal : Le gouvernement dément fermement les accusations du Financial Times

Le gouvernement du Sénégal, par la voix du ministère des Finances et du Budget, a fermement rejeté les accusations du quotidien économique britannique Financial Times concernant des emprunts qui auraient été contractés « en secret ». Dans une mise au point officielle relayée par le quotidien national Le Soleil, les autorités étatiques affirment que l'ensemble des opérations financières souveraines de l'année 2025 s'inscrit strictement dans les plafonds légaux autorisés par les lois de finances et dans le cadre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT).





Le ministère précise que la mobilisation des ressources du pays repose sur une diversification saine des sources de financement, utilisant à la fois la monnaie locale et les devises étrangères. Les levées de fonds incriminées par la presse internationale ont été réalisées via des adjudications publiques de titres d'État en FCFA, un mécanisme de marché standard et transparent sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour renforcer la liquidité bancaire du marché, l’État encourage la participation d’investisseurs institutionnels internationaux qui mobilisent des ressources en monnaie locale via des mécanismes de change conventionnels, avant de procéder aux opérations inverses à l'échéance des titres de créance.





« Ces opérations s’inscrivent strictement dans le cadre du plan de financement de l’État », soulignent les autorités sénégalaises, précisant que le calendrier d'émission du Trésor public a été rigoureusement respecté tout au long de l'exercice 2025. Le gouvernement insiste sur le fait que cette stratégie de diversification des instruments de financement n'a rien d'opaque, puisqu'elle est régulièrement partagée avec les partenaires techniques et financiers du pays. L’ensemble de ces mécanismes souverains a d'ailleurs fait l’objet d’échanges directs et transparents avec le Fonds monétaire international (FMI).



En intégrant ces opérations au plan de financement global validé, le Sénégal réaffirme sa volonté d'élargir la base de ses investisseurs tout en maintenant une transparence totale vis-à-vis des institutions de Bretton Woods et du marché financier régional de l'UMOA.





MS/NDARINFO



