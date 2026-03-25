"Affaire Pape Cheikh Diallo" : Le chroniqueur Kader Dia (Sen TV) arrêté par la gendarmerie

La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à sa 48e arrestation dans le cadre de l'affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts ». Le célèbre chroniqueur de la chaîne Sen TV, Kader Dia, a été cueilli par des gendarmes en civil à l'issue de son émission. Selon des sources policières, le professionnel des médias a été immédiatement embarqué à bord d'un véhicule banalisé pour être conduit dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar pour les besoins de l'enquête judiciaire en cours





Cette interpellation spectaculaire marque un nouveau tournant dans ce dossier tentaculaire qui agite la chronique judiciaire dakaroise. Les enquêteurs de la gendarmerie territoriale poursuivent activement leurs investigations pour faire toute la lumière sur les ramifications de ce réseau et l'implication présumée des différents acteurs cités dans la procédure.





MS/NDARINFO



