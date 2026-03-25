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Barthélemy Dias dresse un bilan « catastrophique » des 2 ans du régime Diomaye-Sonko

Mercredi 25 Mars 2026 - 22:31

Barthélemy Dias dresse un bilan « catastrophique » des 2 ans du régime Diomaye-Sonko

Barthélemy Dias a dressé un bilan sans concession des deux premières années de gouvernance du tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. En clôture d’une tournée politique de trois jours dans le département de Linguère, l'opposant a qualifié de « catastrophique » l'état des secteurs vitaux du pays tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage.

Selon l’ancien maire de Dakar, l’absence de vision politique claire plonge ces filières stratégiques dans une crise profonde, pénalisant lourdement les populations du Djolof et du reste du pays.
 

Sur le plan économique, le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Beug »,  s'est indigné d'un niveau d'endettement qu'il estime à 16 000 milliards de francs CFA, sans que des réalisations concrètes ne soient visibles sur le terrain pour justifier une telle ardoise financière. De Barkedji à Sagatta Djolof, l'homme politique a battu le rappel de ses troupes.

Il a exhorté les jeunes et les femmes à se mobiliser massivement en vue des échéances électorales de 2029, fixant d'ores et déjà le cap vers une alternance démocratique pour tourner la page du régime actuel.
 

MS/NDARINFO
 


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