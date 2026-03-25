Coopération bilatérale : Un don massif de 180 millions d'euros pour financer la Vision Sénégal 2050

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a bouclé sa visite officielle en Espagne avec l'annonce d'une enveloppe financière majeure pour le Sénégal. Madrid va allouer plus de 180 millions d'euros sous forme de dons, soit environ 118 milliards de FCFA, à travers un nouvel accord-cadre de partenariat pays couvrant la période 2026-2030.



Ce montant représente une hausse significative par rapport à l’enveloppe de 128 millions d’euros (environ 84 milliards de FCFA) de la période 2019-2023, matérialisant le renforcement de l'axe diplomatique entre les deux nations.





vParaphé par le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et son homologue espagnol, José Manuel Albares, ce nouveau cadre d'investissements s'aligne sur le référentiel des politiques publiques nationales « Vision Sénégal 2050 ». Les fonds injectés par le Royaume d'Espagne serviront principalement à financer des projets structurants dans des secteurs jugés hautement prioritaires pour le développement économique et social : l'agriculture, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'éducation ainsi que la formation professionnelle de la jeunesse.





MS/NDARINFO



