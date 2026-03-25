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Procès CAN 2025 : Le TAS confirme avoir reçu l'appel du Sénégal contre la CAF et le Maroc

Mercredi 25 Mars 2026 - 18:05

Procès CAN 2025 : Le TAS confirme avoir reçu l'appel du Sénégal contre la CAF et le Maroc

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a officiellement confirmé ce mercredi 25 mars 2026 avoir reçu l'appel interjeté par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) contre la Confédération Africaine de Football (CAF) et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Le contentieux porte sur la décision de la CAF, datée du 17 mars 2026, déclarant le Sénégal perdant par forfait (3-0) de la finale de la CAN 2025 au profit du Maroc. Devant l'instance juridictionnelle suprême du sport basée à Lausanne, la partie sénégalaise exige l'annulation pure et simple de cette sanction et réclame que la FSF soit officiellement rétablie et déclarée vainqueure de la compétition continentale.
 

Face à la vague d'indignations soulevée par ce retrait de sacre, le Directeur Général du TAS, Me Matthieu Reeb, a tenu à rassurer l'opinion publique sportive à travers un communiqué de presse officiel. Il a affirmé que l'institution veillera à ce que la procédure arbitrale soit menée « dans les meilleurs délais », tout en garantissant un procès équitable et indépendant pour toutes les parties.

Pour l'heure, la FSF a également sollicité la suspension immédiate du délai de dépôt de son mémoire d'appel tant que la CAF ne lui aura pas notifié l'intégralité des motivations écrites de sa sanction. Le TAS va désormais nommer une formation arbitrale spéciale chargée de fixer le calendrier définitif de l'instruction (les parties disposant chacune d'un délai légal de 20 jours pour soumettre leurs arguments et répliques juridiques).
 

MS/NDARINFO
 


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