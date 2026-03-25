Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Urgent Guinée : Le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » est décédé !

Mercredi 25 Mars 2026 - 18:07

Urgent Guinée : Le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » est décédé !

Le Commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », s'est éteint ce mercredi 25 mars 2026 à 04h35 du matin à l’hôpital militaire du Camp Samory Touré de Conakry, a annoncé la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion guinéenne dans un communiqué officiel.

Ancien médecin militaire, aide de camp présidentiel et figure centrale du procès historique des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, il purgeait sa peine à la Maison centrale de la capitale. Sa disparition soudaine met fin au parcours carcéral et judiciaire de l'un des accusés les plus loquaces et suivis de l'histoire politique récente de la Guinée.
 

Selon les précisions de l'administration pénitentiaire, l'état de santé du célèbre détenu s'était fortement dégradé ces dernières semaines. Un rapport médical daté du 4 mars 2026 faisait déjà état de douleurs abdominales persistantes, de constipation chronique et de tuméfaction épigastrique.

Évacué en urgence le 23 mars à la suite d'un malaise en cellule, Toumba Diakité a succombé, malgré les soins intensifs, à une hernie de la ligne blanche étranglée compliquée d'une péritonite aiguë généralisée. Les autorités ont annoncé qu'un rapport administratif et médical détaillé sera transmis sans délai au parquet de Conakry pour les besoins de l'enquête et les suites de droit.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026

Grand chamboulement à la Police : Mouhamadou Bamba Cissé change les chefs de zone

20/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Urgent Guinée : Le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » est décédé !

25/03/2026

Procès CAN 2025 : Le TAS confirme avoir reçu l'appel du Sénégal contre la CAF et le Maroc

25/03/2026

"Passeports sénégalais en Espagne" : Les dates et lieux de la mission itinérante 2026

25/03/2026

Urgent - "L'Iran dit non à Donald Trump" : Téhéran rejette le plan de cessez-le-feu américain

25/03/2026

Guéoul : Ousmane Sonko s'incline devant la mémoire du Khalife Cheikh Makhfou Aïdara

25/03/2026

Étudier au Canada depuis le Sénégal en 2026 : permis d'études, frais de scolarité et bourses disponibles

25/03/2026