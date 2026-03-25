Urgent Guinée : Le Commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit « Toumba » est décédé !

Le Commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », s'est éteint ce mercredi 25 mars 2026 à 04h35 du matin à l’hôpital militaire du Camp Samory Touré de Conakry, a annoncé la Direction nationale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion guinéenne dans un communiqué officiel.



Ancien médecin militaire, aide de camp présidentiel et figure centrale du procès historique des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, il purgeait sa peine à la Maison centrale de la capitale. Sa disparition soudaine met fin au parcours carcéral et judiciaire de l'un des accusés les plus loquaces et suivis de l'histoire politique récente de la Guinée.





Selon les précisions de l'administration pénitentiaire, l'état de santé du célèbre détenu s'était fortement dégradé ces dernières semaines. Un rapport médical daté du 4 mars 2026 faisait déjà état de douleurs abdominales persistantes, de constipation chronique et de tuméfaction épigastrique.



Évacué en urgence le 23 mars à la suite d'un malaise en cellule, Toumba Diakité a succombé, malgré les soins intensifs, à une hernie de la ligne blanche étranglée compliquée d'une péritonite aiguë généralisée. Les autorités ont annoncé qu'un rapport administratif et médical détaillé sera transmis sans délai au parquet de Conakry pour les besoins de l'enquête et les suites de droit.





MS/NDARINFO



