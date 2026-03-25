Scandale Financier : Un marabout déjà en prison accusé d'avoir escroqué 500 millions de FCFA

Le marabout tradipraticien Malick Baldé, alias Thierno, fait face à de lourdes accusations d'escroquerie et de charlatanisme portant sur un préjudice allégué de 500 millions de FCFA. Actuellement incarcéré à la prison de Rebeuss pour une précédente condamnation à cinq ans de prison ferme, l'homme de 52 ans comparaît ce jeudi 26 mars 2026 devant la chambre correctionnelle du Pool Judiciaire Financier (PJF).



Cette nouvelle procédure judiciaire fait suite à la plainte de M.A.K.B., qui accuse le prévenu de l'avoir dépouillé d'un demi-milliard de FCFA à travers des rituels mystiques, des retraites spirituelles (« Khalwa ») en Gambie et de fausses promesses de partenariats commerciaux dans l'or avec des Saoudiens.





Auditionné par la Division des Investigations Criminelles (DIC), le plaignant affirme être tombé sous l'emprise totale du marabout, le poussant à lui verser d'énormes sommes d'argent sur plusieurs années.



De son côté, Malick Baldé rejette en bloc les accusations d'escroquerie et de charlatanisme. S'il reconnaît avoir perçu de l'argent de la victime, il limite la somme à 13 millions de FCFA, justifiés selon lui par des aumônes et des frais de prières consentis volontairement. Malgré une confrontation tendue dans les locaux de la DIC, les deux hommes campent sur leurs positions. Déjà condamné à payer une amende de 800 millions de FCFA dans un autre dossier, le tradipraticien risque un lourd alourdissement de sa peine de prison devant les juges financiers.





MS/NDARINFO



