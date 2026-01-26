Bassirou Diomaye Faye : "Les crises de l'eau fragilisent les économies"

Les crises de l'eau fragilisent les économies et exacerbent les tensions, a déclaré lundi le président de la République Bassirou Diomaye Faye, dénonçant une situation "moralement inacceptable" dont la persistance engage la responsabilité collective de tous les pays. Le chef de l'État s'exprimait à l'ouverture de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi.



