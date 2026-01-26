Connectez-vous
Commission mixte : Dakar et Rabat signent une feuille de route de coopération

Lundi 26 Janvier 2026

Le Maroc et le Sénégal ont convenu lundi d'une nouvelle feuille de route couvrant plusieurs domaines de partenariat stratégique, lors d'entretiens bilatéraux tenus en marge de la quinzième Grande Commission mixte de coopération à Rabat. Les discussions ont porté notamment sur l'enseignement supérieur, l'industrie, les zones économiques spéciales et la valorisation des phosphates.


Le ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Daouda Ngom, s'est entretenu avec son homologue marocain Azzedine El Midaoui sur les moyens de renforcer la coopération dans ces secteurs stratégiques pour la formation des cadres et le développement de la recherche.
 

Dans une déclaration à la presse, le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a mis en exergue la profondeur historique des relations entre le Sénégal et le Maroc. Il a précisé que les discussions ont porté sur les principaux axes de la coopération industrielle, dans un contexte marqué par l'entrée du Sénégal dans une nouvelle ère liée au développement des secteurs du pétrole et du gaz, ainsi qu'au déploiement de zones agro-industrielles et de zones économiques spéciales.
 

Le ministre sénégalais a exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience marocaine, notamment en matière d'infrastructures industrielles, d'accompagnement des entreprises, de mise à niveau, de formation et d'encadrement. Des accords sont prévus dans ces domaines selon les deux parties.
 

Le renforcement de la coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises figure également à l'ordre du jour. Serigne Gueye Diop a rappelé que les PME représentent quatre-vingt-dix-sept pour cent du tissu économique sénégalais. Des accords sont envisagés entre les agences chargées des PME dans les deux pays, ainsi qu'entre les structures de mise à niveau.
 

Les échanges ont également porté sur les politiques fiscales appliquées aux zones industrielles et aux investissements, ainsi que sur le développement des échanges commerciaux bilatéraux, avec un accent particulier sur les produits transformés et industrialisés.
 

Le ministre sénégalais a évoqué l'intérêt de son pays pour l'expérience marocaine dans le domaine des phosphates, annonçant des visites de terrain au sein du groupe OCP afin de s'inspirer du modèle marocain de valorisation de cette ressource stratégique.
 

Son homologue marocain Ryad Mezzour a souligné que cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, rappelant l'importance de la vision atlantique portée par le roi Mohammed VI en faveur du renforcement de la coopération et de l'intégration entre les pays africains.
 

MS/NDARINFO


