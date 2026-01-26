Commission mixte : Dakar et Rabat signent une feuille de route de coopération

Dans une déclaration à la presse, le ministre sénégalais de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a mis en exergue la profondeur historique des relations entre le Sénégal et le Maroc. Il a précisé que les discussions ont porté sur les principaux axes de la coopération industrielle, dans un contexte marqué par l'entrée du Sénégal dans une nouvelle ère liée au développement des secteurs du pétrole et du gaz, ainsi qu'au déploiement de zones agro-industrielles et de zones économiques spéciales.



