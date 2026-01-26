Macky Sall restructure l'APR avec plusieurs nominations stratégiques

L'ancien président de la République Macky Sall a procédé à une vaste restructuration de l'Alliance pour la République à travers un arrêté officialisant plusieurs nominations stratégiques au sein de la direction du parti, a appris l'APS de sources proches de la formation politique. Cette réorganisation vise à renforcer l'appareil dirigeant autour de pôles de compétences couvrant la communication, l'organisation et la gestion des structures.
Parmi les principales décisions figurant dans cet arrêté, Moussa Bocar Thiam a été nommé coordonnateur du pôle porte-parolat, fonction stratégique pour la communication externe du parti. Il sera épaulé dans cette mission par plusieurs responsables dont les noms n'ont pas été précisés dans les informations communiquées.
Néné Fatoumata Tall a été désignée à la tête du mouvement national des femmes de l'APR, structure chargée de mobiliser et d'encadrer les militantes au sein de la formation politique. Abdoulaye Diagne prend quant à lui les rênes de la Convergence des jeunes républicains en tant que coordonnateur national de la COJER, organisation de jeunesse du parti.
Dans le cadre du renforcement des alliances politiques, Seydou Gueye a été nommé secrétaire national chargé des alliances et partenariats, poste crucial pour la stratégie de coalition du parti. Mamadou Talla hérite de la responsabilité de la diaspora, secteur important pour la mobilisation des Sénégalais de l'extérieur.
Sur le plan organisationnel, Birame Faye a été désigné au directoire des structures, poste clé pour la coordination des différentes instances du parti sur l'ensemble du territoire national. Maïssa Mahecor se voit confier la gestion des élections, fonction stratégique en perspective des prochaines échéances électorales.
Cette restructuration intervient dans un contexte où l'APR, principal parti d'opposition après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle de mars 2024, cherche à se réorganiser pour mieux faire face aux défis de l'opposition. La répartition des responsabilités entre différents pôles traduit la volonté de l'ancien président de professionnaliser la gestion du parti et de clarifier les lignes de commandement.
L'arrêté portant ces nominations n'a pas été rendu public dans son intégralité, mais les sources concordantes confirment l'effectivité de ces changements au sein de la hiérarchie du parti fondé en 2008 par Macky Sall.
MS/NDARINFO