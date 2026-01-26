Macky Sall restructure l'APR avec plusieurs nominations stratégiques

L'ancien président de la République Macky Sall a procédé à une vaste restructuration de l'Alliance pour la République à travers un arrêté officialisant plusieurs nominations stratégiques au sein de la direction du parti, a appris l'APS de sources proches de la formation politique. Cette réorganisation vise à renforcer l'appareil dirigeant autour de pôles de compétences couvrant la communication, l'organisation et la gestion des structures.



