Bilan SN HLM : Bassirou Kébé quitte son poste en ayant réduit la dette de près de 2 milliards

À la veille de sa passation de service officielle avec son successeur Abdourahmane Dabo, le Directeur général sortant de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN HLM), Bassirou Kébé, a dressé le bilan de son magistère ce jeudi 26 mars 2026.



Arrivé à la tête d'une institution plombée par un redressement fiscal colossal de 9 milliards de FCFA, il revendique avoir réduit la dette globale de l'entreprise de près de 2 milliards de FCFA (1,996 milliard de FCFA soit une baisse de 15,5 %). Une bouffée d'air financière obtenue grâce à des restructurations de dettes bancaires et un moratoire scellé avec le fisc.





Sur le plan de la production de logements, Bassirou Kébé a fustigé l'immobilisme des sept années précédant son arrivée (seulement 365 unités bâties) pour valoriser son propre bilan de 22 mois.



Il cite le lancement le 27 octobre 2025 d'un grand projet de 400 logements pour un investissement de 13 milliards de FCFA, ainsi que la livraison récente de 39 logements à Saint-Louis en janvier 2026. Fixant le cap du plan stratégique 2025-2029 à 25 729 habitations, il invite son successeur à maintenir l'exigence de transparence, de digitalisation des services et de sécurisation foncière avec l'appui des corps de contrôle de l'État.MS/NDARINFO

