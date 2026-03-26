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Horreur à Pikine : Une fillette de 7 ans sauvée de justesse d'un viol dans les toilettes de son école

Jeudi 26 Mars 2026 - 13:57

Horreur à Pikine : Une fillette de 7 ans sauvée de justesse d'un viol dans les toilettes de son école

L’effroi s’est emparé de la communauté éducative de la banlieue dakaroise à la suite d'une tentative de viol sur une fillette de 7 ans à l'école Pikine 23, ce jeudi 26 mars 2026. Selon les révélations de Dakaractu, la jeune élève a été extirpée in extremis des griffes de son agresseur alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte des toilettes de l'établissement scolaire.
 

Le drame a été évité de justesse grâce à la vigilance et à l'intervention rapide d'un tiers, sauvant la fillette d'un traumatisme physique et psychologique certain. Cet événement tragique repose avec acuité la problématique brûlante de la sécurisation des infrastructures scolaires publiques au Sénégal (clôtures, gardiennage, surveillance des blocs sanitaires) et la protection des enfants vulnérables contre les prédateurs sexuels en milieu scolaire.
 

MS/NDARINFO
 


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