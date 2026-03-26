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L'interview de trop dans L'Observateur : Une haute fonctionnaire sanctionnée par l'État

Jeudi 26 Mars 2026 - 12:02

L'interview de trop dans L'Observateur : Une haute fonctionnaire sanctionnée par l'État

Le limogeage de Madame Aïda Diongue Niang de son poste de Directrice générale de la Météorologie nationale au Sénégal suscite une vive polémique. Elle a été officiellement remplacée à titre intérimaire par Oumar Konté ce mardi 24 mars 2026. Selon les révélations du quotidien Le Soleil, cette éviction brutale intervient au lendemain d'une interview accordée par l'ex-responsable au journal L'Observateur.
 

Dans cet entretien public, Aïda Diongue Niang plaidait ouvertement pour une autonomie structurelle de la météorologie nationale, actuellement rattachée à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Alors que les nouvelles autorités prônent une politique de mutualisation et de réduction du nombre d'agences publiques, sa prise de position à contre-courant (« la Météo mérite d'être autonome ») semble avoir scellé son sort administratif, posant le débat sensible du devoir de réserve des hauts fonctionnaires de l'État sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


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