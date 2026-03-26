Hématome sans fracture : La marque suspecte sur la tête de la tiktokeuse Khady Sow

L'enquête judiciaire autour du décès mystérieux de la tiktokeuse Khady Sow, enceinte de sept mois, s'accélère et prend une tournure criminelle. Selon les informations de SeneNews, après l'interpellation de son époux, M. Seck, son père adoptif et sa belle-mère ont également été placés en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye. Le mari est poursuivi pour coups mortels, tandis que ses parents font face à des accusations de non-assistance à personne en danger.





Face aux enquêteurs, le conjoint a affirmé que Khady Sow s'était effondrée dans la chambre conjugale dans la nuit du 20 au 21 mars en se plaignant de violents maux de tête avant de décéder durant son évacuation médicale. Une version jugée hautement suspecte par le Procureur de Pikine-Guédiawaye.



Le certificat de décès médical révèle en effet la présence d'un « hématome du cuir chevelu sans fracture ». Ce traumatisme crânien externe oriente désormais l'enquête vers la thèse de violences physiques conjugales ayant entraîné la mort sans intention de la donner, plongeant l'opinion publique sénégalaise dans la consternation.





MS/NDARINFO



