CAN 2025 : Le Mauritanien Abdel Aziz Bouh arbitrera Sénégal-Botswana

L'équipe nationale du Sénégal ne sera pas dépaysée par l'arbitrage lors de son entrée en lice dans la CAN 2025 ce mardi face au Botswana. Le Mauritanien Abdel Aziz Bouh, qui avait déjà officié un match des Lions, a été désigné pour diriger cette rencontre cruciale du groupe D au stade Ibn Batouta de Tanger. Un choix qui apporte une certaine continuité pour les hommes de Pape Thiaw.



Abdel Aziz Bouh avait déjà arbitré les Lions lors d'un match amical Sénégal-Algérie au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio le 13 septembre 2023, rencontre remportée par les Fennecs. Cette familiarité avec l'équipe sénégalaise pourrait constituer un petit avantage psychologique pour les joueurs, habitués à son style d'arbitrage.



Une jeune carrière déjà bien établie

Le Mauritanien de 33 ans participe à sa deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, après avoir officié pour la première fois lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Lors de cette édition précédente, il avait dirigé la rencontre Guinée-Gambie (1-0), dans le groupe C où figurait déjà le Sénégal, démontrant ainsi sa capacité à gérer des matchs de haut niveau continental.



Son expérience avec des équipes et clubs sénégalais ne se limite pas à l'équipe nationale. Abdel Aziz Bouh a également dirigé un club sénégalais sur la scène continentale : la rencontre ASC Diambars-Enyimba (0-1) en Coupe CAF, ce qui lui confère une certaine connaissance du football sénégalais.



Un arbitrage neutre pour un match décisif

Cette désignation intervient dans un contexte où les Lions du Sénégal abordent leur premier match de la compétition avec le statut de favoris du groupe D. Le match contre le Botswana, prévu ce mardi à 15h GMT, sera crucial pour lancer la campagne sénégalaise dans cette CAN 2025 au Maroc.



La Confédération Africaine de Football (CAF) a visiblement opté pour un arbitre de la sous-région, garantissant ainsi une neutralité tout en maintenant une proximité géographique et culturelle qui facilite la compréhension du jeu africain.



Pour les Lions, l'objectif reste clair : débuter la compétition par une victoire face aux Zèbres botswanais, et la connaissance mutuelle avec l'arbitre du jour ne devrait en aucun cas influencer leur performance sur le terrain.

