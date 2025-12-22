Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
CAN 2025 : Pape Thiaw assume le statut de favori du Sénégal face au Botswana

Lundi 22 Décembre 2025

À la veille du coup d'envoi de la CAN Maroc 2025, le sélectionneur des Lions du Sénégal Pape Thiaw a affiché sa confiance lors de la conférence de presse d'avant-match contre le Botswana. Dans un style direct et sans détour, le technicien sénégalais a défendu ses choix tactiques et assumé pleinement le statut de favori de son équipe pour ce tournoi continental qui débute mardi 23 décembre à 15h GMT au stade Ibn Batouta de Tanger.
 

Accompagné de son capitaine Kalidou Koulibaly, Pape Thiaw s'est montré clair dans son analyse du match à venir : « J'ai bien étudié le jeu du Botswana. Je m'attends à un bloc bas », a déclaré le sélectionneur. Une prise de parole fidèle à son style, libre et sans fioritures. « Nous ne nous cachons pas. Le Sénégal assume son statut de favori », a-t-il martelé, dissipant toute ambiguïté.
 

Prudence et confiance maîtrisée

 

Si le discours affiche de l'assurance, la prudence reste de mise dans le camp sénégalais. Kalidou Koulibaly a rappelé la nécessité de respecter l'adversaire : « Nous prenons très au sérieux le Botswana, qui a éliminé le Cap-Vert, pourtant qualifié pour la prochaine Coupe du monde. » Les Zèbres botswanais ont en effet surpris lors des qualifications, et les Lions ne comptent pas sous-estimer cette formation capable d'exploits.
 

L'humeur générale dans le groupe sénégalais reste néanmoins à la clarté et à la confiance maîtrisée, portée par un effectif expérimenté et un sélectionneur qui assume pleinement ses choix.

