CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal

Mais c'est précisément dans l'adversité que le Sénégal a révélé sa vraie force. Interrogé sur la gestion de la pression et l'impact mental de cette finale, Pape Gueye a insisté sur la dimension collective du triomphe. Malgré les doutes, la fatigue et les décisions arbitrales controversées qui ont semé le trouble, les champions d'Afrique ont choisi de rester fidèles à leur mission.



