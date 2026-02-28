Délégation judiciaire à Pikine-Guédiawaye : La BR de Keur Massar interpelle un policier

L’enquête sur le réseau de mœurs et de transmission du VIH franchit une nouvelle étape avec l'arrestation de trois individus supplémentaires par la Brigade de recherches de Keur Massar.



Parmi les nouveaux gardés à vue figure un agent de police, cité par un inculpé déjà porteur du virus lors d'une audition au fond devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une délégation judiciaire visant à identifier l'ensemble des ramifications de ce dossier qui secoue l'opinion publique.





Bien que le policier conteste fermement les accusations d'actes contre nature portées contre lui, il a été soumis à un test de dépistage du VIH dont les résultats se sont révélés négatifs. Malgré cet élément de décharge sur le plan sanitaire, l'agent reste maintenu en position de garde à vue avec deux autres suspects.



Sauf changement de dernière minute, les trois mis en cause seront déférés devant le magistrat instructeur ce lundi pour répondre des faits qui leur sont reprochés dans cette affaire aux multiples

rebondissements.





MS/NDARINFO







