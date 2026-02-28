Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Délégation judiciaire à Pikine-Guédiawaye : La BR de Keur Massar interpelle un policier

Samedi 28 Février 2026

Délégation judiciaire à Pikine-Guédiawaye : La BR de Keur Massar interpelle un policier

L’enquête sur le réseau de mœurs et de transmission du VIH franchit une nouvelle étape avec l'arrestation de trois individus supplémentaires par la Brigade de recherches de Keur Massar.

Parmi les nouveaux gardés à vue figure un agent de police, cité par un inculpé déjà porteur du virus lors d'une audition au fond devant le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une délégation judiciaire visant à identifier l'ensemble des ramifications de ce dossier qui secoue l'opinion publique.
 

Bien que le policier conteste fermement les accusations d'actes contre nature portées contre lui, il a été soumis à un test de dépistage du VIH dont les résultats se sont révélés négatifs. Malgré cet élément de décharge sur le plan sanitaire, l'agent reste maintenu en position de garde à vue avec deux autres suspects. 

Sauf changement de dernière minute, les trois mis en cause seront déférés devant le magistrat instructeur ce lundi pour répondre des faits qui leur sont reprochés dans cette affaire aux multiples
rebondissements.
 

MS/NDARINFO
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Délégation judiciaire à Pikine-Guédiawaye : La BR de Keur Massar interpelle un policier

28/02/2026

Saint-Louis : Huit suspects déférés dans une affaire de mœurs et de transmission de VIH

28/02/2026

Frontière Saint-Louis-Mauritanie : Le gouverneur Al Hassan Sall dément tout empiètement à Goxu Mbacc

28/02/2026

Saint-Louis : Mansour FAYE reçoit le nouveau Consul général de France

27/02/2026

UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

27/02/2026

Éducation au Sénégal : Le concours d’entrée en 6e officiellement supprimé

27/02/2026