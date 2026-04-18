Compos Officielles : Chelsea - Man United, les XI de Rosenior et Carrick dévoilés

Les compositions officielles pour le choc entre Chelsea et Manchester United, comptant pour la 33e journée de Premier League ce samedi 18 avril 2026, sont tombées. À Stamford Bridge, les deux entraîneurs, Liam Rosenior pour les Blues et Michael Carrick pour les Red Devils, ont dû composer avec de nombreuses absences de taille, notamment en défense.







Côté Chelsea, Robert Sánchez tient sa place dans les buts, protégé par une charnière centrale composée de Wesley Fofana et du jeune Jorrel Hato.





Au milieu, le duo Caicedo-Santos aura la lourde tâche de stabiliser l'entrejeu, tandis que Cole Palmer sera le maître à jouer en soutien de João Pedro.





À Manchester United, l'hécatombe défensive (suspensions de Martínez et Maguire, blessure de De Ligt) profite au jeune Ayden Heaven qui débute aux côtés de Luke Shaw. En attaque, Benjamin Šeško est épaulé par Matheus Cunha et Bruno Fernandes.





MS/NDARINFO

