"Contre vents et marées" : la mobilisation nationale pour défendre Pape Thiaw

Le Sénégal a exprimé un soutien massif à son sélectionneur Pape Thiaw lors de la cérémonie d'hommage aux champions d'Afrique organisée hier au Palais de la République. Face aux menaces de sanctions brandies par les instances du football, le peuple sénégalais a décidé de faire bloc autour de son entraîneur.





Le professeur Massamba Gueye, qui assurait le micro central de la cérémonie après la parade populaire, a salué l'attitude du technicien national lors de la finale controversée. « Vous avez fait preuve de dignité, de vaillance et de résistance », a-t-il déclaré en s'adressant directement au sélectionneur des Lions.





L'universitaire a mis en avant les valeurs traditionnelles sénégalaises incarnées par Pape Thiaw. Il a salué les valeurs de « jom, fit, fayda » dont l'entraîneur a fait montre, rappelant que ces concepts d'honneur, de dignité et de sacrifice constituent le socle de l'identité sénégalaise.





Le professeur Gueye a étendu cet hommage à l'ensemble de l'effectif. « Tous les joueurs ont exprimé cette dignité devant l'effort et le sens du sacrifice pour la patrie », a-t-il affirmé, saluant l'abnégation dont ont fait preuve les champions d'Afrique tout au long de la compétition.





Massamba Gueye a conclu son intervention par un appel vibrant à la jeunesse sénégalaise. « Cette posture doit être portée en modèle aux jeunes générations », a-t-il déclaré, exhortant la nouvelle génération à prendre l'entraîneur comme référence.





Ce soutien populaire intervient dans un contexte de tensions avec la FIFA et la FRMF, qui ont engagé des démarches pour sanctionner le Sénégal après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat.





MS/NDARINFO



