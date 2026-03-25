Le Président Diomaye Faye reçoit les patrons de GB Foods et RIU Hotels

En marge de sa visite officielle en Espagne, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu les dirigeants de deux géants économiques ibériques opérant au Sénégal : GB Foods (secteur agroalimentaire) et RIU Hotels & Resorts (secteur touristique). Le chef de l’État s’est félicité du dynamisme de ces partenariats historiques tout en posant les jalons d'avancées concrètes pour l’avenir.



Les échanges ont porté sur le renforcement des investissements espagnols au Sénégal, la création d'emplois locaux décents pour la jeunesse et le transfert de technologies, s'inscrivant dans la nouvelle vision économique souveraine et partenariale portée par les autorités sénégalaises.





Le secteur touristique national, pilier de l'économie, et la transformation agroalimentaire locale sont au cœur de cette diplomatie économique présidentielle.



En rassurant les investisseurs étrangers sur la stabilité du climat des affaires tout en exigeant une meilleure intégration locale de leurs activités industrielles et hôtelières, le président Diomaye Faye consolide l'axe Madrid-Dakar. Les multinationales espagnoles ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d'étendre leurs opérations au Sénégal, confirmant l'attractivité territoriale du pays en Afrique de l'Ouest.





MS/NDARINFO





