Coopération décentralisée : L'association AIRS offre des kits d'hygiène aux écoles de Rosso Sénégal

L'association AIRS, qui intervient depuis 2010 dans cette localité frontalière, a remis à tous les établissements scolaires de la commune des kits d'hygiène composés de brosses à dents, de pâtes dentifrices et de savon. Ces dons se sont accompagnés de séances de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire et la propreté des mains, animées par les membres de l'association à l'aide de supports didactiques médicaux.



