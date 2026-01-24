Coopération décentralisée : L'association AIRS offre des kits d'hygiène aux écoles de Rosso Sénégal

L'Association les Amis Immercuriens de Rosso-Sénégal a effectué sa mission annuelle dans la ville-frontière cette semaine, dans le cadre de la coopération décentralisée entre les communes de Rosso-Sénégal et Saint-Laurent-Blangy, située dans le Nord-Pas-de-Calais en France. La délégation conduite par la présidente Marie France Maucouront a procédé à plusieurs dons et actions de sensibilisation auprès de la population.
L'association AIRS, qui intervient depuis 2010 dans cette localité frontalière, a remis à tous les établissements scolaires de la commune des kits d'hygiène composés de brosses à dents, de pâtes dentifrices et de savon. Ces dons se sont accompagnés de séances de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire et la propreté des mains, animées par les membres de l'association à l'aide de supports didactiques médicaux.
Une fresque géante réalisée par un artiste local a été inaugurée à l'école 1 pour renforcer cette sensibilisation sanitaire. Lors de cette cérémonie, les vingt-quatre meilleurs élèves de l'établissement ont reçu des prix offerts par l'association, en présence de membres de l'Association des parents d'élèves et de l'Amicale des Anciens Élèves, qui a remis à son tour une boîte à pharmacie scolaire.
La délégation s'est également rendue au nouveau poste médical de Rosso ainsi qu'au centre de santé baptisé Jean Pierre Deleury, du nom de l'ancien maire français à l'origine de cette coopération. Du matériel médical, des lots de médicaments et des vêtements pour bébés ont été remis aux structures sanitaires de la commune.
La mission s'est distinguée par la présence de trois athlètes internationaux sénégalais, tous champions d'Afrique, pris en charge en France par des familles de membres de l'association. Combé Seck et Edmond Sanka, spécialistes du canoë-kayak, ainsi que Macoumba Sarr, champion de para-cyclisme, ont sensibilisé les élèves sur la pratique du sport malgré le handicap.
Le Conseil municipal de Rosso a reçu la délégation lors d'une audience au cours de laquelle le maire Cheikh Gaye et la présidente Marie France Maucouront ont salué la qualité de la coopération existant depuis 2004 entre les deux communes. Cette collaboration franco-sénégalaise illustre la dimension humaine et solidaire des relations de coopération décentralisée.
