Cour suprême : le Procureur général lance la révision du procès Sonko-Mame Mbaye Niang

Le Procureur général près la Cour suprême a officiellement enclenché le 31 décembre 2025 une procédure de révision de l'arrêt n°137 du 8 mai 2023, qui avait condamné définitivement Ousmane Sonko dans l'affaire Mame Mbaye Niang, rapporte le Quotidien Yoor-Yoor bi.
Cette offensive du Parquet général, motivée par la découverte d'éléments nouveaux et "substantiels", s'appuie sur les conclusions inédites d'une commission de révision et sur les révélations du rapport de l'Inspection Générale des Finances (IGF), indique le journal dans sa parution de ce mercredi.
Par un acte de signification retentissant, le Procureur général sollicite l'annulation totale de la décision pénale et le renvoi du leader politique devant une nouvelle juridiction, précise la même source.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Yassine Fall, actionne ainsi un levier juridique exceptionnel pour corriger ce que le Ministère public désigne comme des "irrégularités manifestes", souligne le quotidien.
Cette date du 31 décembre 2025 marque déjà une date charnière dans les annales judiciaires du Sénégal.
La procédure de révision lancée officiellement par acte de signification intervient plus de deux ans après l'arrêt de condamnation définitive d'Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, dans cette affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang.
Les éléments nouveaux et substantiels découverts, couplés aux conclusions de la commission de révision et aux révélations de l'IGF, constituent les fondements de cette offensive du Parquet général.
La demande d'annulation totale de la décision pénale et de renvoi devant une nouvelle juridiction marque une étape juridique majeure dans ce dossier qui avait défrayé la chronique au Sénégal.
