Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Cybercriminalité : Deux escrocs du net tombent avec des téléphones cryptés

Vendredi 20 Mars 2026 - 17:54

Cybercriminalité : Deux escrocs du net tombent avec des téléphones cryptés

Le commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a démantelé, ce 18 mars 2026, un réseau de cyber-escroquerie spécialisé dans la vente fictive d’électroménager.

Deux individus ont été interpellés à la Cité Médina Zac pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, ainsi qu’usurpation de logos d’entreprises privées. Les suspects utilisaient des enseignes clonées sur Facebook, Instagram et TikTok pour proposer des produits à des prix imbattables, avant de disparaître une fois le paiement par Wave ou Orange Money effectué.

L'enquête a révélé un mode opératoire sophistiqué incluant l'usage de téléphones cryptés et la complicité de faux livreurs qui s'éclipsaient avec la marchandise dès le transfert d'argent validé.

L'arrestation a été confirmée par les appels incessants de victimes sur les téléphones saisis, réclamant des téléviseurs jamais livrés. Plusieurs plaintes ont été enregistrées, tant de la part de particuliers que d'entreprises dont l'image a été usurpée.
 

MS
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

Partenariat Sénégal-USA : 135 millions de dollars pour booster le système sanitaire

14/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026

Accusation d'escroquerie foncière à 60 millions : Habib Niang en garde à vue

14/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Équipe nationale du Sénégal : Pourquoi Puma a livré des maillots avec une seule étoile

20/03/2026

Cybercriminalité : Deux escrocs du net tombent avec des téléphones cryptés

20/03/2026

"La riposte de Mojtaba Khamenei" : Le guide suprême dénonce une manipulation des esprits

20/03/2026

Korité 2026 : L'imam Abdallah Sall prône la paix et la discrétion au sommet de l'État

20/03/2026

Donald Trump critique l'Otan : « Des lâches » face à la crise du détroit d'Ormuz

20/03/2026

Mauritanie : Le gouvernement dément toute incursion de l'armée malienne

20/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé le lancement de quatre concours directs...

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?
Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2025-2026, le Bureau d’Accueil,...