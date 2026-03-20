Cybercriminalité : Deux escrocs du net tombent avec des téléphones cryptés

Le commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a démantelé, ce 18 mars 2026, un réseau de cyber-escroquerie spécialisé dans la vente fictive d’électroménager.



Deux individus ont été interpellés à la Cité Médina Zac pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, ainsi qu’usurpation de logos d’entreprises privées. Les suspects utilisaient des enseignes clonées sur Facebook, Instagram et TikTok pour proposer des produits à des prix imbattables, avant de disparaître une fois le paiement par Wave ou Orange Money effectué.



L'enquête a révélé un mode opératoire sophistiqué incluant l'usage de téléphones cryptés et la complicité de faux livreurs qui s'éclipsaient avec la marchandise dès le transfert d'argent validé.



L'arrestation a été confirmée par les appels incessants de victimes sur les téléphones saisis, réclamant des téléviseurs jamais livrés. Plusieurs plaintes ont été enregistrées, tant de la part de particuliers que d'entreprises dont l'image a été usurpée.





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