Crise à l'UGB : L'indignation des étudiants persiste face à une restauration limitée

Le contraste entre les campus sociaux sénégalais alimente la frustration des étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB). Si la Direction du CROUS de Saint-Louis a consenti à la réouverture du seul Restaurant Universitaire N°2 le 9 février dernier, cette mesure est loin de calmer les esprits.



Ce fonctionnement au "compte-gouttes" est perçu par la communauté estudiantine comme un frein à une véritable paix sociale, indispensable après les récentes tensions.





De nombreux étudiants dénoncent encore une fermeture totale initiale jugée très hâtive, dont les séquelles se font sentir par une précarité accrue sur le campus de Sanar. À l'opposé, l'annonce de la réouverture complète des restaurants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) pour ce lundi 16 février vient accentuer le sentiment d'injustice chez les pensionnaires de l'UGB.



Ces derniers exigent une reprise intégrale des services sociaux pour mettre fin à l'indignation qui couve toujours au sein des résidences universitaires.





MS/NDARINFO



