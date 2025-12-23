FIDAK 2024 : Cheikh Mouhamadou Bamba Sourang salue un "carrefour d'opportunités" pour l'économie territoriale

Invité d'honneur de la Journée dédiée à la Chambre de commerce de Dakar, le responsable saint-louisien a souligné le rôle stratégique des institutions consulaires dans la dynamique de transformation territoriale du pays.
"Les Chambres de commerce constituent des interfaces essentielles entre l'État et le secteur privé", a déclaré Cheikh Mouhamadou Bamba Sourang, insistant sur la mission d'accompagnement des acteurs économiques locaux que jouent ces institutions dans toutes les régions du Sénégal, y compris à Saint-Louis.
Décentralisation des foires dès 2026
Cette prise de parole du président de la Chambre de commerce de Saint-Louis intervient dans un contexte marqué par une volonté affichée de décentralisation des événements commerciaux au Sénégal. Justin Corea, directeur général du CICES, a annoncé un projet de déploiement progressif des foires vers d'autres pôles territoriaux dès 2026, s'inspirant du succès de la Sali Expo organisée à Thiès.
Cette annonce pourrait ouvrir la voie à l'organisation d'éditions régionales de la FIDAK dans d'autres villes du Sénégal, dont potentiellement Saint-Louis, permettant ainsi une meilleure visibilité des acteurs économiques locaux et un renforcement de la dynamique économique dans les régions.
Accompagnement renforcé des PME et femmes entrepreneures
Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), Abdoulaye Sow, a pour sa part réaffirmé l'engagement de son institution dans l'accompagnement des PME-PMI, notamment à travers un partenariat avec la Banque Atlantique et un soutien renforcé aux femmes entrepreneures du Sénégal.
Les discussions lors de cette journée ont également porté sur des enjeux majeurs pour le développement économique du pays : l'intégration régionale via la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), les transitions numérique et écologique, en phase avec le thème de cette édition "Transformation territoriale et développement inclusif" et l'Agenda Sénégal 2050.
Saint-Louis au cœur de la transformation territoriale
La participation active du président de la Chambre de commerce de Saint-Louis à cet événement majeur témoigne de la volonté des acteurs économiques saint-louisiens de s'inscrire pleinement dans la dynamique de transformation territoriale prônée par les nouvelles autorités sénégalaises.
Saint-Louis du Sénégal, avec son riche patrimoine historique et culturel, son potentiel touristique et ses infrastructures en développement, se positionne comme un pôle économique stratégique dans le Nord du pays, particulièrement dans les secteurs de la pêche, du tourisme, de l'agriculture et du commerce transfrontalier avec la Mauritanie.
La 33e édition de la FIDAK se poursuit jusqu'à la fin décembre au CICES de Dakar, réunissant des centaines d'exposants nationaux et internationaux autour des opportunités d'affaires et du développement économique du Sénégal.
MS