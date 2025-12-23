FIDAK 2024 : Cheikh Mouhamadou Bamba Sourang salue un "carrefour d'opportunités" pour l'économie territoriale

Cette prise de parole du président de la Chambre de commerce de Saint-Louis intervient dans un contexte marqué par une volonté affichée de décentralisation des événements commerciaux au Sénégal. Justin Corea, directeur général du CICES, a annoncé un projet de déploiement progressif des foires vers d'autres pôles territoriaux dès 2026, s'inspirant du succès de la Sali Expo organisée à Thiès.



