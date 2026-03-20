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Mbacké : Un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol à Darou Salam

Vendredi 20 Mars 2026 - 06:51

Mbacké : Un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol à Darou Salam

 Le Commissariat Urbain de Mbacké a mis fin au parcours violent d'un agresseur à la machette lors d'une intervention nocturne ce mardi 17 mars 2026. Les faits se sont déroulés vers 23h au quartier Darou Salam, à proximité des cimetières, une zone connue pour son obscurité propice aux embuscades.
 

Le mode opératoire classique du "client-agresseur" a été utilisé : le suspect a sollicité un conducteur de moto Jakarta pour une course avant de le contraindre à s'arrêter dans un endroit isolé. Profitant d'un moment d'inattention, l'assaillant a frappé sa victime à la hanche avec un tesson de bouteille, avant de brandir une machette dissimulée sous ses vêtements pour s'emparer du véhicule.

Alertés par les cris du conducteur, les riverains se sont mobilisés massivement, traquant l'agresseur jusque dans un bâtiment en construction. La Brigade de Recherche a dû intervenir d'urgence pour extraire le suspect des mains d'une foule en colère prête à le lyncher. Après des soins au centre de santé de Mbacké, le mis en cause a été placé en garde à vue.
 

MS/NDARINFO
 


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