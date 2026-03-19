Diamaguène Sicap Mbao : Un conducteur de « Thiak-Thiak » arrêté avec 4 kg de drogue

Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé un transport de stupéfiants lors d'une opération de sécurisation routière ce jeudi 19 mars 2026. L'intervention a permis la saisie de 4 kilogrammes de chanvre indien et l'interpellation d'un conducteur de moto-taxi, communément appelé « Thiak-Thiak », domicilié à Yeumbeul.





L'opération a débuté lors d'un contrôle de routine ciblant le port du casque à l'entrée de Sicap Mbao. À la vue du check-point, deux individus sur une motocyclette ont tenté de prendre la fuite par un changement brusque de direction, abandonnant dans leur course une moto de marque Jakarta et une valise bleue.



Après une course-poursuite, les policiers ont réussi à appréhender l'un des suspects. La fouille du bagage abandonné a révélé quatre blocs de chanvre indien soigneusement conditionnés. Bien que le mis en cause tente de rejeter la responsabilité sur son acolyte en fuite, il a été placé en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent pour identifier le second passager.





MS/NDARINFO



