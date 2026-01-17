Connectez-vous
Finale CAN : Lamine Camara appelle à la concentration face aux Lions de l'Atlas

Samedi 17 Janvier 2026

Finale CAN : Lamine Camara appelle à la concentration face aux Lions de l'Atlas

À quelques heures de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc, Lamine Camara affiche une sérénité à toute épreuve. En zone mixte ce samedi, le milieu de terrain des Lions a livré un message de confiance tout en appelant à la vigilance face aux Lions de l'Atlas.
 

« J'ai déjà joué des finales en sélection nationale et en club », a rappelé d'entrée le joueur de l'AS Monaco, habitué des rendez-vous décisifs malgré son jeune âge. Mais le Sénégalais ne sous-estime pas l'adversaire : « Ça ne sera pas un match facile, il y aura une bonne équipe du Maroc en face. »
 

« On a tout ce qu'il faut »
 

Interrogé sur les atouts du Sénégal, Lamine Camara a mis en avant la force collective de son équipe. « On a tout ce qu'il faut, les joueurs et le staff technique », a-t-il assuré avant d'insister sur l'importance de l'approche mentale : « L'essentiel est de se concentrer et de les prendre au sérieux. »
 

Le milieu de terrain est conscient du contexte particulier de cette finale, disputée à domicile pour le Maroc. « Le terrain est certes hostile, mais on a déjà joué des matchs difficiles face à de grandes équipes », a-t-il relativisé, faisant allusion au parcours éprouvant des Lions durant cette compétition, notamment le quart de finale tendu contre la RD Congo à Kinshasa.
 

Concentration du début à la fin
 

Pour Lamine Camara, la recette du succès face aux hommes de Walid Regragui tient en un mot : concentration. « Tout se passe sur le terrain et il faudra se concentrer du début à la fin », a martelé le numéro 8 sénégalais.
 

Révélation de cette CAN 2025, Lamine Camara a été l'un des moteurs de la Tanière tout au long du tournoi. Sa qualité de passe, son abattage et sa maturité ont impressionné les observateurs. Face au Maroc, il sera l'un des hommes clés pour contrecarrer les ambitions du pays hôte, porté par son public.
 

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, tenteront dimanche soir de conserver leur couronne face à des Lions de l'Atlas assoiffés de sacre à domicile.
 

MS/NDARINFO
 

