GTA: trois cargaisons de GNL exportées en décembre, montée en régime confirmée

Mercredi 7 Janvier 2026

Trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été exportées depuis la Grande Tortue Ahmeyim (GTA) au cours du mois de décembre 2025, représentant un volume total de 0,5 million de mètres cubes, a-t-on appris du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.
 

La production de GNL a atteint son niveau le plus élevé au mois de décembre 2025, confirmant la montée en régime des opérations du projet gazier situé au large de Saint-Louis.

 

Selon les données officielles, la production cumulée de GNL au 31 décembre 2025 s'élève à environ 3,22 millions de mètres cubes standards depuis le début de la production le 9 février 2025.
 

La production cumulée de condensat au 31 décembre 2025 atteint environ 1,2 million de barils, précise le rapport du ministère.
 

La production commercialisée de GNL (18 cargaisons) au 31 décembre 2025 s'établit à environ 3,02 millions de mètres cubes.
 

Concernant le condensat, la production commercialisée (une cargaison) au 31 décembre 2025 représente environ 0,21 million de barils, selon les chiffres officiels.
 

Les trois cargaisons de GNL exportées en décembre (GTA-2025-016, GTA-2025-017 et GTA-2025-018) confirment l'accélération de la production du projet gazier sénégalo-mauritanien.
 

Ce rythme de production soutenu en fin d'année 2025 marque une étape importante dans la montée en puissance de la GTA, l'un des plus importants projets gaziers d'Afrique de l'Ouest.
 

Le projet GTA, développé en partenariat entre le Sénégal et la Mauritanie, constitue un pilier stratégique de la politique énergétique des deux pays.
 

MS/CSS/NDARINFO
 

