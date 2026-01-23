Hydrocarbures : le Sénégal révoque la licence offshore de Cayar Shallow détenue par Atlas Oranto

Les autorités sénégalaises ont révoqué la licence d'exploration du bloc offshore de Cayar Shallow, détenue depuis 2008 par Atlas Oranto Petroleum, société du milliardaire nigérian Arthur Eze. Une décision qui marque un tournant dans la politique énergétique du pays.





Situé au nord de la presqu'île de Dakar, le bloc de Cayar Shallow couvre environ 3 600 km². Malgré des levés sismiques ayant identifié plusieurs structures prometteuses, aucun puits d'exploration n'a été foré en près de deux décennies d'attribution.





Manquements contractuels répétés





Selon les autorités sénégalaises, citées par la presse nigériane, Atlas Oranto Petroleum n'a pas respecté ses obligations contractuelles essentielles. La société n'aurait fourni ni les garanties bancaires requises, ni réalisé les investissements opérationnels prévus. Malgré plusieurs prolongations accordées au fil des années, l'activité sur le bloc est restée marginale.





Fin de la rétention spéculative





Cette révocation illustre la nouvelle doctrine du président Bassirou Diomaye Faye en matière de gestion des ressources naturelles. Le chef de l'État entend rompre avec une approche jugée trop permissive des titres miniers et pétroliers héritée des régimes précédents.





L'objectif affiché par Dakar est clair : les droits d'exploration doivent désormais se traduire par des investissements concrets, des forages effectifs et une production génératrice de revenus pour l'État. Les licences ne peuvent plus servir d'options financières conservées dans l'attente de conditions de marché favorables.





Signal fort aux opérateurs





En reprenant le contrôle du bloc de Cayar Shallow, le Sénégal envoie un message sans ambiguïté à l'ensemble des opérateurs du secteur énergétique. Les engagements contractuels seront désormais assortis d'obligations strictes et de délais impératifs.





Le pays rejoint ainsi un nombre croissant d'États africains qui réévaluent les contrats signés lors des précédents cycles d'exploration. Une tendance continentale dictée par les contraintes budgétaires et les attentes sociales en matière de valorisation des ressources naturelles.





MS/NDARINFO



