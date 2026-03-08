Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Guédiawaye : 15 pierres de crack saisies lors d'une opération de filature à Golf Sud

Dimanche 8 Mars 2026

Guédiawaye : 15 pierres de crack saisies lors d'une opération de filature à Golf Sud

 Le Commissariat d’Arrondissement de Golf Sud a démantelé, ce 7 mars 2026, un point de vente de drogue dure situé aux abords de la pharmacie de la localité. L'opération, menée par la brigade de recherches, a conduit à l'interpellation d'un individu en flagrant délit de trafic de crack. Grâce à un dispositif de surveillance et de filature, les policiers ont surpris le suspect alors qu'il récupérait un gobelet dissimulé près d'une boutique, servant de cachette pour ses produits.
 

La fouille du récipient a permis la saisie de quinze (15) pierres de crack, un dérivé particulièrement dangereux de la cocaïne, soigneusement conditionnées dans du papier aluminium pour la revente. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour détention et trafic de substances vénéneuses. L'enquête se poursuit activement pour identifier les fournisseurs de ce réseau de quartier.
 

MS/NDARINFO
 


