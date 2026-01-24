Générale Fatou Fall : Parcours d'une pionnière du service de santé militaire

Le médecin-colonel Fatou Fall est devenue en avril 2023 la première femme à atteindre le grade de général dans l'histoire de l'armée sénégalaise, promue au rang de général de brigade par le président Macky Sall. Cette nomination historique marque une étape décisive dans l'ouverture des plus hauts grades militaires aux femmes au Sénégal.





Professeure agrégée en hépato-gastro-entérologie et ancienne directrice de l'Hôpital Principal de Dakar, la Générale Fatou Fall incarne la réussite d'un parcours exceptionnel alliant excellence académique et carrière militaire. Sa promotion brise le plafond de verre qui limitait jusqu'alors l'accès des femmes aux grades supérieurs dans les forces armées sénégalaises.





Diplômée de l'École militaire de santé en 1992, elle s'est spécialisée en hépatologie et gastro-entérologie, devenant une référence dans ce domaine médical au Sénégal et en Afrique. Son expertise s'est consolidée au fil d'une formation de haut niveau couronnée par l'obtention de son agrégation au Val-de-Grâce à Paris en 2012, ce qui lui a permis d'accéder au statut de professeure titulaire.





Avant sa nomination au grade de général, Fatou Fall a dirigé avec compétence le service d'hépato-gastro-entérologie de l'Hôpital Principal de Dakar, où elle s'est distinguée par sa rigueur et son dévouement. Elle a ensuite été nommée à la tête de cette institution médicale militaire de référence, démontrant ses capacités managériales et son leadership.





Son engagement au service de la nation ne s'est pas limité aux frontières sénégalaises. La Générale Fall a participé à des missions de maintien de la paix, notamment au Libéria, où elle a mis son expertise médicale au service des populations et des contingents déployés dans le cadre des opérations onusiennes. Ces expériences sur le terrain ont enrichi son profil de militaire accomplie.





Reconnue pour sa rigueur professionnelle et sa compétence médicale, la Générale Fatou Fall est devenue un modèle de persévérance pour les femmes dans les forces armées sénégalaises et africaines. Sa nomination symbolise l'évolution des mentalités et l'ouverture progressive des institutions militaires à la mixité aux plus hauts niveaux de responsabilité.





Son parcours illustre la capacité des femmes à exceller dans tous les domaines, y compris dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes. La Générale Fall ouvre ainsi la voie à d'autres femmes militaires qui aspirent à accéder aux grades supérieurs de la hiérarchie des forces armées sénégalaises.





