Grève à Saint-Louis : Gare routière déserte et trafic paralysé ce lundi [En images]

À Saint-Louis, la grève de 72 heures des transporteurs routiers est largement suivie, transformant radicalement le paysage urbain ce lundi. La gare routière de la capitale du Nord, habituellement en pleine effervescence, affiche un décor sinistre et désert. Devant le bureau de coordination, les syndicalistes, déterminés, veillent scrupuleusement à l'application du mot d'ordre, et tentent de repérer tout transporteur qui tenterait de braver la consigne.





Dans les rues de la ville, la densité du trafic a chuté de manière significative. Le stationnement massif des taxis a laissé un vide important, obligeant les usagers à revoir leurs habitudes de déplacement. Face à cette paralysie forcée, seuls quelques bus de l'AFTU (TATA) assurent une présence minimale, permettant de réduire tant bien que mal le calvaire des populations cherchant à se rendre au travail ou aux centres de soins.





Dans ce contexte de rareté, la grève se transforme en opportunité économique pour d'autres acteurs de la mobilité. Les conducteurs de motos « Jakarta » et de tricycles, très sollicités, voient leur demande exploser et en profitent pour accroître leurs revenus, malgré les risques sécuritaires inhérents à ces modes de transport informels.



MS/NDARINFO



