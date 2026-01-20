Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale

Ismael Saibari s'est rendu à l'hôtel du Sénégal lundi pour présenter des excuses à Edouard Mendy après l'affaire des serviettes qui a marqué la finale de la CAN 2025. Le milieu de terrain marocain avait été surpris en train de subtiliser une serviette du gardien sénégalais dimanche à Rabat.





Selon une vidéo diffusée par des médias sénégalais sur X, le joueur du PSV Eindhoven s'est rendu à l'hôtel de la délégation sénégalaise au lendemain de la très houleuse finale remportée par les Lions de la Téranga face au Maroc. La rencontre avait été marquée par de nombreux incidents, dont cette affaire des serviettes qui a suscité une très grande incompréhension.





Plusieurs ramasseurs de balles avaient subtilisé la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy pendant la finale. Mais des joueurs marocains également, à l'instar d'Achraf Hakimi, rattrapé par El Hadji Malick Diouf, et Ismael Saibari, surpris en train de lancer une serviette dans les tribunes.





Face aux vols répétés, le deuxième gardien sénégalais Yehvann Diouf s'était alors posté derrière le but de Mendy pour protéger la serviette et la faire passer au titulaire quand ce dernier le lui demandait. Cela avait donné lieu à des scènes surréalistes quand les ramasseurs de balle l'avaient tiré au sol, puis l'avaient poursuivi pour tenter de récupérer le précieux sésame.





Une autre image hallucinante restera celle d'Ismael Saibari, posté devant Diouf pour l'empêcher de donner la serviette à Mendy. Le milieu de terrain, qui avait été remplacé dans le temps additionnel, est venu s'expliquer auprès d'Edouard Mendy lundi.





La teneur des échanges entre les deux hommes n'a pas filtré. Mais la séquence d'une dizaine de secondes les montre en train de se serrer longuement la main, laissant présager des excuses du joueur marocain.





À l'issue de la rencontre, Yehvann Diouf s'était expliqué sur son rôle très particulier de protecteur de serviette. « Pour moi, c'était juste des serviettes, rien de plus, pour sécher les gants et le visage », avait-il déclaré. « J'ai été tout aussi surpris que vous quand j'ai vu qu'ils ont essayé de les prendre. On avait vu avec le Nigeria qu'à chaque fois qu'il y avait des serviettes qui étaient mises, en général les stadiers passaient pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait mais ce n'était pas fair-play de leur part ».





