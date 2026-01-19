Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"

Le sacre du Sénégal en CAN 2025 dimanche soir à Rabat est entaché de zones d'ombre. Ismail Jakobs, le latéral gauche des Lions de la Téranga, a laissé planer de sérieux doutes sur les forfaits de dernière minute de trois équipiers avant la finale face au Maroc.
Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont été contraints de déclarer forfait peu avant le coup d'envoi de cette finale remportée par le Sénégal. Le joueur de Monaco a notamment été déclaré indisponible à quelques minutes seulement du début de la rencontre, créant la stupeur dans le vestiaire sénégalais.
Officiellement, les trois joueurs sont "tombés malades" selon les termes employés par Kalidou Koulibaly après la rencontre. Le défenseur central, suspendu pour cette finale, s'est voulu rassurant quant à l'état de santé de ses coéquipiers. « On a eu des échos selon lesquels ils allaient nettement mieux. Ça fait plaisir parce que ce sont des joueurs qui comptent pour nous », a déclaré Koulibaly.
Pape Gueye, unique buteur de la finale, a également évoqué ces absences lors de sa conférence de presse. « Ils ne se sont pas sentis bien », s'est-il contenté d'indiquer, sans apporter plus de précisions sur la nature exacte de leurs problèmes de santé.
Mais c'est Ismail Jakobs qui a ouvert la boîte de Pandore. Le latéral gauche de Galatasaray a tenu des propos pour le moins énigmatiques sur ces forfaits. « Beaucoup de choses se sont passées avant le match », a-t-il déclaré, laissant entendre que la situation pourrait être plus complexe qu'une simple indisposition.
Le joueur sénégalais est allé plus loin dans ses révélations. « Je pense que beaucoup de choses vont sortir après le match. Pas seulement sur cette situation, plein de choses avant. Vous allez les découvrir », a-t-il affirmé, promettant des révélations à venir. Puis il a précisé : « Il s'est passé beaucoup de choses avec Krépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr ».
Ces déclarations intrigantes alimentent les spéculations sur les véritables causes de ces forfaits simultanés. Trois joueurs majeurs de l'équipe sénégalaise déclarant forfait quasi simultanément avant une finale de CAN, voilà qui suscite naturellement des interrogations. L'affaire pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours si les révélations annoncées par Jakobs se concrétisent.
MS/NDARINFO