Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"

Officiellement, les trois joueurs sont "tombés malades" selon les termes employés par Kalidou Koulibaly après la rencontre. Le défenseur central, suspendu pour cette finale, s'est voulu rassurant quant à l'état de santé de ses coéquipiers. « On a eu des échos selon lesquels ils allaient nettement mieux. Ça fait plaisir parce que ce sont des joueurs qui comptent pour nous », a déclaré Koulibaly.



