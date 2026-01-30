Connectez-vous
Jusqu’à 75 000 FCFA le document : Les aveux explosifs de Yacouba Diallo sur son business de nationalités

Vendredi 30 Janvier 2026

Un vaste réseau de trafic de documents d’état civil a été démantelé par les enquêteurs à la suite de l'interpellation d'un ressortissant étranger porteur de faux papiers.

Le cerveau présumé du réseau, Yacouba Diallo, a été déféré devant le parquet de Saint-Louis après avoir reconnu l'existence d'une véritable entreprise illicite s'étendant sur plusieurs régions du pays.
 
L'affaire a éclaté avec l'arrestation d'Abdoulahi Bah, un ressortissant guinéen ayant usurpé l'identité d'Abdoulaye Ba grâce à des documents sénégalais frauduleux. Les investigations ont rapidement mené les enquêteurs vers Yacouba Diallo, un commerçant et démarcheur basé à Tambacounda.

Lors d'une perquisition à son domicile, les forces de l'ordre ont saisi un lot important de documents administratifs confirmant l'ampleur du trafic.
 
Des tarifs fixés selon le document
 
Face aux enquêteurs, Yacouba Diallo a livré des détails précis sur ses activités. Il sollicitait divers services administratifs et judiciaires à Tambacounda, Koumpentoum, Kolda, Grand-Yoff et au Tribunal de Grande Instance de Dakar pour obtenir des certificats de nationalité et des jugements de naissance.
 
Le mis en cause gérait une véritable "grille tarifaire" : « 50 000 francs CFA pour un jugement de naissance, 25 000 francs CFA pour un certificat de nationalité sénégalaise et 50 000 francs CFA pour des procédures d’annulation ». Preuve de la banalisation de ses actes, il a admis avoir déboursé 75 000 francs CFA pour obtenir indûment un certificat de nationalité pour sa propre épouse.
 
Infiltration des circuits administratifs
 
L'enquête souligne que Diallo possédait une connaissance approfondie des circuits administratifs locaux, lui permettant de faciliter l’obtention d’actes au profit de ressortissants étrangers en quête de la nationalité sénégalaise. Pour justifier ces transactions financières, il affirmait que les sommes perçues servaient à couvrir des « frais de justice ».
 
Les deux complices, Yacouba Diallo et Abdoulahi Bah, font désormais face à des charges lourdes. Ils ont été présentés au parquet de Saint-Louis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, obtention indue de documents administratifs et faux en écritures publiques.
 
MS/NDARINFO
 
 

